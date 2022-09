Politik Seoul: Bisher kein Schaden bei Koreanern nach Erdbeben in Taiwan festgestellt

Nach dem schweren Erdbeben in Taiwan am Sonntag ist bisher kein Schaden bei den dortigen Südkoreanern festgestellt worden.



Das teilte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Montag mit. Die Vertretung in Taipeh ermittele über die zuständigen Behörden in Taiwan und das Kontaktnetzwerk der Koreaner das Vorliegen eventueller Schäden bei den südkoreanischen Staatsbürgern.



Im Osten Taiwans ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schweres Erdbeben der Stärke 6,8. Lokale Medien berichteten über Schäden, darunter den Einsturz von Gebäuden und Brücken sowie eine Zugentgleisung.