Börse in Seoul verliert 1,14 Prozent

Die südkoreanische Börse hat am Montag 1,14 Prozent verloren.Der Hauptindex Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.355,66 Zählern. Es war der niedrigste Stand seit dem 12. Juli.Erneut habe die Möglichkeit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung in den USA an der südkoreanischen Börse für sinkende Kurse gesorgt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Aufgrund der Folgen der US-Verbraucherdaten für den Monat August seien die Anleger vorsichtig, weil die US-Notenbank Fed diese Woche den Leitzins kräftiger als erwartet erhöhen könnte, wurde Jeong Tae-hyun von Cape Investment & Securities von Yonhap zitiert.