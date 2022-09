Staatspräsident Yoon nimmt an Beerdigung von Queen Elizabeth II. teil

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat an der Beerdigung von Queen Elizabeth II.in der Westminster Abbey teilgenommen.Der Zeremonie wohnten neben Yoon rund 500 Persönlichkeiten aus aller Welt bei, darunter zahlreiche Staats- und Regierungsvertreter.Zum Auftakt seines Besuchs in Großbritannien nahm das südkoreanische Staatsoberhaupt an einem Empfang für ausländische Würdenträger teil und kondolierte dem britischen König Charles III.Angaben des Präsidialamtes in Seoul zufolge habe Yoon gesagt, dass auch das südkoreanische Volk tiefes Beileid zum Ausdruck bringe.Der neue britische Monarch habe sich bei Yoon für dessen Besuch und Beileidsbekundung bedankt.Zu dem Empfang kamen auch zahlreiche andere Staats- und Regierungsvertreter, darunter US-Präsident Joe Biden, die britische Premierministerin Liz Truss, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der japanische Kaiser Naruhito.Yoons Büro teilte mit, Yoon habe sich in "natürlichen Begegnungen" unter anderem mit Biden und Truss über die koreanische Kultur sowie Maßnahmen zur Kooperation ausgetauscht.Yoon befindet sich auf einer insgesamt siebentägigen Auslandsreise, die ihn anschließend in die USA und nach Kanada führen wird. In New York wird er an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen und an deren Rande auch Spitzengespräche mit anderen Regierungschefs führen.