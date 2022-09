Präsident Yoon nimmt an Trauerfeier für Queen Elizabeth II. teil und trägt sich ins Kondolenzbuch ein

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Montag in London an der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. teilgenommen.Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes hätten Yoon und First Lady Kim Keon-hee ab 11 Uhr Ortszeit an der Trauerfeier im Westminister Abbey teilgenommen.Das Paar habe in der 14. Reihe im südlichen Querschiff gesessen, das für Staats- und Regierungschefs reserviert gewesen sei.Yoon habe sich außerdem in das Kondolenzbuch eingetragen. Er bete für die verstorbene Monarchin und drücke der britischen Königsfamilie und dem Volk sein tiefstes Beileid aus. Es sei ihm eine Ehre gewesen, mit der Queen in einer Ära gelebt zu haben.Yoon habe am Montag überdies einem britischen Veteranen des Koreakriegs eine Medaille verliehen.Im Anschluss an den Aufenthalt in Großbritannien reiste Yoon in die USA. Dort wird er am Dienstag Ortszeit vor der UN-Generalversammlung eine Rede halten. Am Rande der Generalversammlung sind zudem Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs geplant.