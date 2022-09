Präsident Yoon zur Teilnahme an UN-Generalversammlung nach New York abgereist

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist zur Teilnahme an der UN-Generalversammlung nach New York abgereist.Yoon habe London nach der Teilnahme an der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. am Dienstag um 1.15 Uhr koreanischer Zeit mit der Präsidentenmaschine verlassen.In New York wird Yoon am Dienstag eine Rede vor der UN-Generalversammlung halten. Darin wird er voraussichtlich an die Solidarität all derjenigen Länder appellieren, die den Wert der Freiheit respektieren und teilen.Auch Spitzengespräche mit dem US-amerikanischen Präsidenten und dem japanischen Ministerpräsidenten sind vorgesehen.Vor dem Abflug nach New York schrieb Yoon in sozialen Medien, dass nicht nur Großbritannien, sondern die Welt um Queen Elizabeth II. trauere. Er wolle ihre Hingabe für Freiheit und Frieden, universale Werte der Menschheit, nicht vergessen, hieß es weiter.