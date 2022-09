Außenminister Südkoreas und Japans sprachen in New York miteinander

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Japans haben am Montag in New York miteinander gesprochen.Südkoreas Außenminister Park Jin und sein japanischer Amtskollege Yoshimasa Hayashi hätten in einem Hotel 50 Minuten lang diskutiert.Park sprach im Anschluss vor Reportern von einer guten Diskussion. Beide hätten sich darauf verständigt, für eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen einzutreten.Laut Berichten sei ausführlich über die Frage der Entschädigung für Zwangsarbeiter zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gesprochen worden. Park soll demnach über Lösungsvorschläge informiert haben, die ein Gremium in Südkorea ausgearbeitet hatte. Unter anderem hatte es den Vorschlag gegeben, für die Entschädigung der Opfer private Mittel aufzutreiben.Park habe zudem Meinungen aus verschiedenen Kreisen der Gesellschaft zu der Frage vorgestellt, darunter auch, wie aus Sicht der Opfer damit umgegangen werden solle. Er habe berichtet, dass sich die Opfer von Japan Aufrichtigkeit wünschten.Ein Sprecher des südkoreanischen Ministeriums erklärte zu dem Treffen, dass sich die Chefdiplomaten auf die Fortführung des Dialogs über die Angelegenheit geeinigt hätten.