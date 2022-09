Diplomatie, Vereinigung und Sicherheit Themen der parlamentarischen Anfrage an die Regierung

Photo : YONHAP News

Im Rahmen der parlamentarischen Anfrage an die Regierung werden am Dienstag die Themen Diplomatie, Vereinigung und Sicherheit im Zentrum stehen.Am zweiten Tag der Interpellation werden Ministerpräsident Han Duck-soo, Vizeaußenminister Cho Hyun-dong, Vereinigungsminister Kwon Young-se und Verteidigungsminister Lee Jong-sup den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.Voraussichtlich wird sich am Fall eines Fischereibeamten, der im Jahr 2020 von nordkoreanischen Soldaten getötet worden war, erneut ein Streit entzünden. Auch die umstrittene Auslieferung von nordkoreanischen Fischern im Jahr 2019 könnte wieder für Zwist zwischen den politischen Lagern sorgen.Darüber hinaus werden der Umzug des Sitzes des Vereinigten Generalstabs, der Umgang der Regierung mit dem US-Investitionsgesetz Inflation Reduction Act und eine mögliche Befreiung der Mitglieder der K-Pop-Band BTS von der Wehrpflicht ein Thema der Sitzung sein.In der parlamentarischen Anfrage am Mittwoch soll die Wirtschaft im Fokus stehen. Am Donnerstag werden die Abgeordneten Fragen zu den Themen Gesellschaft und Kultur an Regierungsvertreter richten.