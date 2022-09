Politische, wirtschaftliche Entwicklung Südkoreas wird in ukrainischen Schulbüchern behandelt

Photo : KBS News

In ukrainischen Schulbüchern wird die Entwicklung Südkoreas dargestellt werden, das die Verwüstungen des Koreakriegs überstanden hatte.Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft in der Ukraine am Dienstag änderte das ukrainische Ministerium für Bildung und Wissenschaft jüngst die Lehrplanrichtlinien für den Erdkundeunterricht in der zehnten Klasse und den Unterricht zur Weltgeschichte in der elften Klasse entsprechend.In den bisherigen Lehrbuchkriterien waren unter den asiatischen Ländern Angaben über lediglich China, Japan und Indien verlangt worden. Mit den diesmaligen Revisionen wird Südkorea erstmals thematisiert, und zwar mit dem gleichen Gewicht wie diese drei asiatischen Länder.Laut den geänderten Richtlinien für das Fach Erdkunde soll Seoul auf Landkarten neben Singapur, Hongkong, Tokio, Dubai und Shanghai als eines der größten Finanzzentren in Asien gekennzeichnet werden, und Busan als einer der größten Häfen in Asien.Nach den Richtlinien für die Weltgeschichte sollen neben der Entwicklung Südkoreas auch seine Demokratisierung und das Wirtschaftswunder behandelt werden.