Südkorea will Zahl der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen reduzieren

Photo : KBS News

Die Regierung will angesichts der weiter sinkenden Zahl der Bevölkerung im Schulalter die vorgeschriebene Zahl der Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen reduzieren.Das gab das Bildungsministerium am Montag bekannt.Laut dem Regierungsplan soll die entsprechende Zahl nächstes Jahr gegenüber diesem Jahr um 2.982 auf 344.906 sinken.Sollte der Plan festgelegt werden, wird die vorgeschriebene Zahl der Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen in Südkorea erstmals zurückgehen.Die Entscheidung der Regierung sorgt für Widerstand von Lehrerorganisationen und Studenten an den pädagogischen Hochschulen. Sie fordern, dass mehr Lehrkräfte eingestellt werden müssten, um des Problems der überfüllten Klassenzimmer Herr werden und künftigen Generationen eine maßgeschneiderte Bildung anbieten zu können.Das Ministerium erläuterte, dass der Plan erst nach einer parlamentarischen Beratung festgelegt werden könne.