Behördenchef: Ersatzdienst von BTS-Mitgliedern erfordert gesellschaftlichen Konsens

Photo : YONHAP News

Der Leiter der für die militärische Rekrutierung zuständigen Behörde Südkoreas hat sich zu einer Erweiterung des Ersatzdienstsystems negativ geäußert.Die entsprechende Äußerung machte Lee Ki-sik, Kommissar der Behörde für militärisches Personal (MMA), in Bezug auf die Forderung, den Mitgliedern der K-Pop-Band BTS einen Wehrersatzdienst zu erlauben.Lee sagte in einem Interview der Nachrichtenagentur Yonhap, die Errungenschaften von BTS seien zwar großartig. Die Verknüpfung deren Belohnung mit der Erfüllung der Wehrpflicht erfordere jedoch hinsichtlich der Fairness einen gesellschaftlichen Konsens.Lee unterschied zwischen Bewertungen durch eine Jury in der Kunst und Hitlisten wie Billboards. Der Spitzenplatz in den Billboard Charts, Albumverkäufe oder die Ergebnisse von Fan-Abstimmungen stellten eine Art Beliebtheitsabstimmung dar, sagte er. Er äußerte dann Bedenken darüber, solche Ranglisten als Zulassungskriterien für einen Ersatzdienst zu akzeptieren.