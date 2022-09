Südkorea und Frankreich wollen Sicherheitszertifikate für Militärflugzeuge gegenseitig anerkennen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Behörde für Wehrbeschaffung DAPA hat heute in Seoul die Internationale Konferenz zur Zertifizierung der militärischen Lufttüchtigkeit eröffnet.Bei der Zertifizierung der Lufttüchtigkeit geht es darum, die Sicherheit eines Flugzeuges im Flug zu überprüfen und von einer Regierungsinstitution beglaubigen zu lassen.Südkorea wird anlässlich der Konferenz mit Frankreich ein Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung von Lufttüchtigkeitszeugnissen für militärische Flugzeuge unterzeichnen.Das bedeute, dass die französische Regierung die von der südkoreanischen Regierung beglaubigte Sicherheit koreanischer Militärflugzeuge im Flugbetrieb anerkenne. Das heiße, dass Frankreich, eine starke Nation in der Luftfahrtindustrie in Europa, Südkoreas technologische Fähigkeit zur Beglaubigung der Lufttüchtigkeit anerkenne, erläuterte die DAPA.Südkorea hatte 2016 mit den USA und 2019 mit Spanien eine gegenseitige Anerkennung von Lufttüchtigkeitszeugnissen vereinbart.