Politik Zeitung: Südkorea, Deutschland und Frankreich überprüfen Beteiligung an „Partners in the Blue Pacific“

Südkorea, Deutschland und Frankreich erwägen laut einem japanischen Medienbericht, sich einer US-Initiative zur Unterstützung der Inselstaaten im Pazifik anzuschließen.



Wie die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Dienstag schrieb, überprüften die drei Länder, sich an der Beratungsgruppe „Partners in the Blue Pacific“ (PBP) zu beteiligen.



Die Gruppe besteht derzeit aus den USA, Japan, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Sie wurde im Juni gegründet, um angesichts des wachsenden Einflusses Chinas auf die Inselstaaten im Pazifik durch die Verstärkung der Unterstützung für die Region die Volksrepublik in Schach zu halten.



Die fünf Mitgliedsländer wollen am Rande der UN-Generalversammlung Ende September in New York ein Außenministertreffen abhalten.



Laut Yomiuri erfolgt eine Koordinierung darüber, dass Südkorea, Deutschland und Frankreich als Beobachter an dem Treffen teilnehmen.



China hatte im April ein Sicherheitsabkommen mit den Salomonen unterzeichnet, damit es Soldaten und Kriegsschiffe zu dem Inselstaat entsenden kann. Im Mai kam der chinesische Außenminister Wang Yi auf Fidschi mit seinen Amtskollegen aus zehn Inselnationen zu einem Treffen zusammen.



US-Präsident Joe Biden wird am 28. und 29. September in Washington das erste Gipfeltreffen mit Vertretern der pazifischen Inselstaaten abhalten.