Staatsanwaltschaft bittet Interpol um Fahndung nach Terra-Gründer Kwon

Photo : KBS News

Die südkoreanische Staatsanwaltschaft hat Interpol gebeten, nach dem CEO von Terraform Labs, Kwon Do-hyung, bekannt als Do Kwon, zu fahnden.Die Staatsanwaltschaft Seoul Süd bat Interpol um die Kooperation, weil der Verbleib des Entwicklers der Kryptowährungen TerraUSD und Luna ungewiss ist.Es wird voraussichtlich etwa eine Woche benötigt, bis Interpol einen Fahndungsbefehl erlässt.Zunächst war davon ausgegangen worden, dass sich Kwon in Singapur aufhalte. Zuletzt gab es jedoch ausländische Medienberichte, nach denen die Polizei von Singapur mitgeteilt habe, dass er sich nicht in dem Land befinde.Wie verlautete, habe die Staatsanwaltschaft eine Region festgelegt, in der Kwon vermutet wird.In Bezug auf den Terra/Luna-Crash wurden in Südkorea Haftbefehle gegen sechs Personen erlassen. Die Staatsanwaltschaft hatte das Außenministerium gebeten, die Reisepässe von fünf Staatsbürgern unter diesen sechs Personen ungültig zu machen.