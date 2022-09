Landwirtschaftsministerium will angesichts starken Preisanstiegs Chinakohl aus Reserven in Umlauf bringen

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten will 3.000 Tonnen Chinakohl aus seinen Reserven bis Anfang Oktober in Umlauf bringen, um angesichts des rapiden Preisanstiegs in letzter Zeit die Versorgung zu stabilisieren.Das Ressort will zudem Chinakohl für Kimchi-Produkte, die für den Export vorgesehen sind, frühzeitig zur Verfügung stellen.Der Großhandelspreis für Chinakohl habe noch Anfang September bei 7.009 Won (5,04 Dollar) pro Stück gelegen. Nach den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok sei der Preis Mitte September um 28,3 Prozent auf 8.992 Won (6,47 Dollar) geklettert, teilte das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit.Das Ressort geht davon aus, dass der Preis auf einem leicht hohen Niveau verharren kann, bis die Ernte von Chinakohl in mittleren Lagen erfolgt. Daher wurde beschlossen, 600 Tonnen Chinakohl für Kimchi für Exportzwecke, der bis Anfang Oktober importiert werden soll, noch im September in Umlauf zu bringen.Der Großhandelspreis für Chinakohl erreichte Mitte September fast 9.000 Won (6,48 Dollar), im Einzelhandel war diese Schwelle schon vorher übertroffen worden.Der starke Anstieg des Preises für Chinakohl wirkte sich auch auf den Preis von Kimchi aus. Der Lebensmittelhersteller CJ JeilJedang erhöhte jüngst die Preise von 19 Kimchi-Produkten im Schnitt um elf Prozent.Daesang, Marktführer bei Kimchi-Produkten, will im Oktober die Preise um fast zehn Prozent anheben.Beide Unternehmen hatten in diesem Jahr schon einmal die Preise erhöht.