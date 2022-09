Atom-Flugzeugträger der USA wird am Freitag in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

Ein nukleargetriebener Flugzeugträger der USA wird diese Woche Südkorea besuchen, um erstmals seit fast fünf Jahren eine gemeinsame Übung mit Südkorea vor der Ostküste abzuhalten.Damit wird eine starke Warnung an Nordkorea ausgesendet, das Vorbereitungen für einen neuen Atomtest abgeschlossen hat.Die südkoreanische Marine teilte am Montag mit, dass die Flugzeugträgerkampfgruppe um die USS Ronald Reagan (CVN-76) am 23. September am Stützpunkt in Busan einfahren werde.Beide Länder würden im Ostmeer eine gemeinsame Übung abhalten, um die militärische Bereitschaft zu stärken und die feste Entschlossenheit des koreanisch-amerikanischen Bündnisses für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu demonstrieren, erläuterte die Marine.Laut einer Regierungsquelle wird auch das Atom-U-Boot der USA USS Annapolis (SSN-760) an der geplanten Übung teilnehmen.Es ist ungewiss, ob die Einfahrt der USS Ronald Reagan in aller Öffentlichkeit erfolgen wird. Die Einsätze von US-Atomflugzeugträgern im koreanischen Einsatzgebiet (Korea Theater of Operations) erfolgten früher im Geheimen oder konnten erst später nur zum Teil festgestellt worden.Südkorea und die USA hatten in ihrer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen der bilateralen Beratungsgruppe zur erweiterten Abschreckung EDSCG am 16. September betont, dass der Einsatz der Ronald Reagan Flugzeugträgerkampfgruppe in der Region die US-Zusage für einen rechtzeitigen und effektiven Einsatz von strategischen Mitteln in der Region klar demonstriere.