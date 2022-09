Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Dienstag ihre viertägige Verlustserie beendet.Der Kospi legte heute um 0,52 Prozent auf 2.367,85 Zähler zu.Die Erholung erfolge aufgrund der Gewinne an der Wall Street am Montag, doch schienen die Anleger vor der Fed-Sitzung eine insgesamt abwartende Haltung an den Tag zu legen, wurde Kim Dae-jun von Korea Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.