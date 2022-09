Präsident Yoon fordert für Schutz von Freiheit und Frieden Respekt für UN-System

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat vor der UN-Generalversammlung in New York eine Rede gehalten.In der Rede am Dienstag Ortszeit rief er die Mitgliedsstaaten dazu auf, das UN-System und die multilaterale Weltordnung zu respektieren, ohne Nordkorea dabei konkret zu erwähnen. Nur dann könne die Weltgemeinschaft gemeinsam gegen Bedrohungen durch Nuklearwaffen und Menschenrechtsverstöße vorgehen.Freiheit und Frieden der Menschen weltweit seien wegen Versuchen in Gefahr, den Status quo durch Anwendung von Gewalt und Nuklearwaffen sowie anderen Massenvernichtungswaffen zu ändern. Auch systematische Verstöße gegen Menschenrechte trügen zu den Gefahren bei.Die Welt drohe in Blöcke zu zerfallen und tiefer in die Krise und ins Chaos zu rutschen, wenn sie sich von den Vereinten Nationen und internationalen Normen abwende, warnte Südkoreas Präsident.Darüber hinaus sicherte er die Unterstützung seines Landes zu, damit weniger entwickelte Staaten den Übergang zur grünen Wirtschaft vollziehen können.Fortgeschrittene Länder sollten keine Anstrengungen scheuen, ihre Technologien zu neuen und erneuerbaren Energien mit anderen Staaten zu teilen, um die Dekarbonisierung zu erreichen. Südkorea wolle mehr grüne Entwicklungshilfe leisten, um Entwicklungsländern auf diesem Weg zu helfen, kündigte er an.Yoon will im Anschluss an seine erste Rede vor den Vereinten Nationen seit dem Amtsantritt im Mai am Rande der Versammlung mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu einem Gespräch zusammenkommen.Auch eine Zusammenkunft mit US-Präsident Joe Biden ist in New York geplant. Anschließend wird er nach Ottawa reisen, wo er am Freitag mit Premierminister Justin Trudeau Gespräche führen will. Beide Länder feiern das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.