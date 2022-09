USA bemühten sich bis Juli um Kontaktaufnahme mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben sich bis Juli um eine Kontaktaufnahme mit Nordkorea bemüht.Jedoch habe es keine Antwort gegeben, sagte der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, am Dienstag im Gespräch mit Reportern an der US-Botschaft in Seoul.Ihm zufolge habe es bis zum Sommer über den sogenannten "New Yorker Kanal", das heißt bei Nordkoreas Vertretung bei den Vereinten Nationen, Versuche einer Kontaktaufnahme gegeben.Washington habe ihm zufolge Interesse an einem Dialog bekundet und die Absicht mitgeteilt, Nordkorea Güter zur Eindämmung von Covid-19 zu schicken.Nordkorea habe für die USA aber weiterhin hohe Priorität und sei für die Regierung ein Gegenstand der Besorgnis. Die USA verfolgten weiterhin das Ziel, die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas auf dem Verhandlungsweg zu erreichen.Kim will am Donnerstag mit seinem südkoreanischen Gegenüber Kim Gunn in Seoul zu einem Gespräch über Nordkorea zusammenkommen.