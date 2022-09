US-Außenministerium bekräftigt Aufrechterhaltung von Dialogkanälen mit Südkorea über Elektroautos

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat hinsichtlich der Diskriminierung von Elektroautos aus Südkorea gemäß dem Gesetz Inflation Reduction Act die Zusage bekräftigt, offene Dialogkanäle mit dem Land aufrechtzuerhalten.Die entsprechende Äußerung habe Jose W. Fernandez, Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, beim Treffen mit Lee Do-hoon, Südkoreas Zweiter Vizeaußenminister, am Rande der UN-Generalversammlung in New York am Dienstag gemacht, gab das US-Außenministerium in einer Pressemitteilung bekannt.Fernandez habe die Bedeutung der Investitionen Südkoreas in den USA hervorgehoben, einschließlich solcher in saubere Energietechnologien, die den gemeinsamen Zielen für wirtschaftlichen Wohlstand, saubere Energie und Resilienz der Lieferketten dienten, hieß es.Nach weiteren Angaben bekräftigten beide Diplomaten die Stärke der Wirtschaftsbeziehung zwischen Südkorea und den USA, die zum wirtschaftlichen Wohlstand in beiden Ländern beiträgt.