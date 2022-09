USA sehen in Nordkoreas Rüstungsverkäufen an Russland Verstoß gegen UNO-Resolutionen

Photo : YONHAP News

Die USA sehen in Nordkoreas Rüstungsverkäufen an Russland einen Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats.Entsprechend äußerte sich Elizabeth Rosenberg, die für Terrorismusfinanzierung zuständige stellvertretende Finanzministerin, am Dienstag vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Senats.Lieferungen von Militärgütern durch Nordkorea oder Iran an russische Organisationen auf der Schwarzen Liste der Vereinten Nationen seien ein klarer Verstoß gegen Resolutionen. Die USA verträten weiterhin die Position, dass weitere Sanktionen verhängt werden müssten, sagte die Beamtin.Anfang des Monats gab es Berichte aus den USA, dass Russland von Nordkorea Munition für seinen Krieg in der Ukraine kaufen wolle.