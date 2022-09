Yoon verspricht gegenüber UN-Chef Bemühungen um eine Öffnung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Bemühungen zugesichert, um Nordkorea zur Öffnung zu bewegen.Die entsprechende Äußerung machte Yoon bei einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres in New York am Dienstag (Ortszeit).Sollte Nordkorea einen besseren Weg wählen, würden nicht nur die südkoreanische Regierung, sondern auch internationale Finanzinstitutionen massiv in Nordkorea investieren und Unterstützung für den Infrastrukturausbau leisten, sagte er während des etwa 30-minütigen Treffens.Er wolle alle Bemühungen in Betracht ziehen, damit Nordkorea seine verschlossenen Türen öffnen könne. Er wolle sein Bestes tun, um zum Frieden in Nordostasien und der Welt beitragen zu können, äußerte Yoon weiter.Zugleich bat er den UN-Chef um Interesse und Unterstützung, damit die internationale Gemeinschaft einstimmig und entschlossen vorgehen könnte, sollte Nordkorea einen weiteren Atomtest unternehmen.Guterres versicherte, dass Präsident Yoon und die Republik Korea den Vereinten Nationen vertrauen könnten. Der UN-Sicherheitsrat werde auf Provokationen, die Freiheit und Frieden bedrohten, klar reagieren