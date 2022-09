RFA: Nordkorea importierte im August große Menge an Medikamenten aus China

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Medienbericht im August Arzneimittel, darunter Antibiotika und fiebersenkende Schmerzmittel, in großen Mengen aus China eingeführt.Das berichtete der US-Radiosender Radio Free Asia (RFA) unter Berufung auf eine Liste der zwischen Nordkorea und China im August gehandelten Waren. Die Auflistung hatte die chinesische Zollverwaltung General Administration of Customs veröffentlicht.Nordkorea habe letzten Monat Medikamente und Vitaminprodukte im Wert von über 3,02 Millionen Dollar aus dem kommunistischen Nachbarland importiert, hieß es.Dazu zählt Chloramphenicol, ein Antibiotikum gegen wasserbürtige Infektionskrankheiten wie Typhus und Cholera. Die Einfuhren dieses Mittels hätten laut dem Bericht einen Wert von 50.000 Dollar gehabt.Nordkorea importierte außerdem Ampicillin, ein Antibiotikum zur Behandlung einer Lebensmittelvergiftung, im Wert von 129.000 Dollar und Erythromycin, ein Antibiotikum gegen Hautinfektionen, im Wert von 41.000 Dollar. Das Importvolumen von Rifampicin, ein Antibiotikum zur Behandlung von Tuberkulose, belief sich auf 145.000 Dollar.Das Land importierte zudem Polyethylen und Polypropylen im Wert von 487.000 Dollar, diese werden für die Produktion von Masken gebraucht.Nordkorea hatte im Juni bekannt gegeben, dass in der Stadt Haeju und im Landkreis Kangryong in der Provinz Süd-Hwanghae akute Darminfektionen ausgebrochen seien. Konkret waren damit wasserbürtige Infektionskrankheiten wie Typhus, Dysenterie und Cholera gemeint.