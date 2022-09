Wanderfestival in Seoul findet am Sonntag statt

Photo : YONHAP News

Ein Wanderfestival in Seoul findet nach einer Corona-bedingten Pause erstmals seit drei Jahren wieder statt.Die Stadtverwaltung teilte mit, dass das Seoul Walk Festival 2022 am 25. September veranstaltet werde.Dabei werden 5.000 Einwohner auf einer Wanderroute in der Stadtmitte wandern. An vielen Stellen an der Strecke wird es kleinere Veranstaltungen geben, darunter auch eine Parade.Die Strecke beginnt vor dem Dongdaemun Design Plaza und endet am Gwanghwamun-Platz und hat eine Länge von 4,4 Kilometern.Jeder kann daran teilnehmen, jedoch müssen die Teilnehmer zu Fuß unterwegs sein. Tiere dürfen in einer Transporttasche mitgenommen werden.Die Stadtverwaltung will angesichts der erwarteten großen Teilnehmerzahl die Straßen auf der Strecke pünktlich für den Verkehr sperren.Interessierte können sich auf der Webseite walkseoul.com anmelden.