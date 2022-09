Südkorea meldet 41.286 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind nach Behördenangaben am Mittwoch mit Stand 0 Uhr 41.286 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, sank gegenüber dem Vortag um drei auf 494.Es wurden 59 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.Die für Seuchenkontrolle zuständigen Behörden präsentierten in Vorbereitung auf eine mögliche neue Corona-Welle Pläne zur Auffrischungsimpfung mit dem bivalenten Impfstoff von Moderna im Winter. Sie riefen die betroffenen Gruppen zur Impfung ab Oktober auf.Der bivalente Impfstoff von Moderna ist ein an BA.1 angepasstes Vakzin gegen die Omikron-Variante und 1,75-mal wirksamer gegen BA.1 als andere Impfstoffe. Wie festgestellt wurde, hat das Mittel gegen BA.5, den derzeit grassierenden Omikron-Subtyp, eine 1,69-mal größere Wirkung.