Südkorea bei Anzahl der Superreichen auf Platz elf in der Welt

Photo : YONHAP News

In Südkorea gibt es mit Stand 2021 1,29 Millionen Erwachsene, deren Vermögen eine Million Dollar übersteigt.Das geht aus dem Bericht „Global Wealth Report 2022“ hervor, den die globale Investmentbank Credit Suisse am Dienstag veröffentlichte.Die Zahl der Millionäre in Südkorea stieg demnach gegenüber 2020 um etwa 116.000.Zum obersten einen Prozent der Vermögenden in der Welt zählen 1,04 Millionen Erwachsene in Südkorea, zu den oberen zehn Prozent 18,48 Millionen Koreaner.Südkorea rangiert zudem bei der Anzahl der Superreichen mit einem Reinvermögen von über 50 Millionen Dollar auf Platz elf in der Welt. Spitzenreiter sind die USA, gefolgt von China, Deutschland, Kanada und Indien. Japan, Frankreich, Australien, Großbritannien und Italien belegten die folgenden Plätze.Mit Stand Ende 2021 wurde das durchschnittliche Pro-Kopf-Vermögen der Erwachsenen in Südkorea auf 237.644 Dollar geschätzt, das mittlere Vermögen auf 93.141 Dollar.