Chef des Statistikamtes trifft OECD-Direktor für Statistik

Photo : YONHAP News

Der Chef des südkoreanischen Statistikamtes hat mit dem für Statistik zuständigen Direktor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) über Kooperationsmaßnahmen zur Entwicklung neuer statistischer Indikatoren diskutiert.Han Hoon, Kommissar von Statistics Korea, kam am Mittwoch im Regierungskomplex in Daejeon mit Paul Schreyer, Direktor für Statistik und Daten der OECD, zusammen.Han wies auf den Nachteil des Bruttoinlandsprodukts (BIP) als Indikator hin, das die Lebensqualität im breiteren Sinne wie die Nachhaltigkeit und das Wohlbefinden nicht erfassen könne. Er bat, dass die OECD-Direktion für Statistik und Daten als Erster an sogenannten neuen Wellbeing-Indikatoren arbeiten wird.Han stellte den Indikator für die Lebensqualität der Bürger vor, den Statistics Korea seit 2014 ermittelt. Er erklärte die Bereitschaft zu einer aktiven Kooperation für die Entwicklung neuer Wellbeing-Indikatoren durch die OECD und schlug auch vor, gemeinsame Seminare und Projekte durchzuführen.Nach Angaben des südkoreanischen Statistikamts bewertete Schreyer die Schaffung einer Plattform für Statistik und Daten und die Entwicklung einer umfassenden Rentenstatistik durch die Behörde.Schreyer wurde als Redner zu einer Sondersitzung von Statistics Koreas am Donnerstag im Rahmen des World Knowledge Forums in Seoul eingeladen.