Marineinfanterien Südkoreas und der USA planen mehr gemeinsame Landungsübungen

Photo : YONHAP News

Inmitten der wachsenden Bedrohung aus Nordkorea haben die Marineinfanterien Südkoreas und der USA einen Fünfjahresplan für mehr gemeinsame Landungsübungen erstellt.Der Sprecher der US-Marineinfanterie in Korea, Austin Gallegos, teilte mit, dass die Marineinfanterien beider Länder einen Fünfjahresplan zu Übungen entwickelt hätten. Demnach solle auf den aktuellen Übungen in begrenztem Umfang aufgebaut werden und auf mehrere groß angelegte gemeinsame amphibische Übungen hingearbeitet werden.An den groß angelegten Übungen soll sich auch die Marine beteiligen.Die derzeitigen Übungen in begrenztem Umfang beziehen sich auf das Korea Marine Exercise Program (KMEP). Die KMEP-Übungen werden jährlich 15 bis 25 Mal auf Ebene eines Bataillons oder kleinerer Truppeneinheiten abgehalten.Die US-Armee veröffentlichte Anfang September Fotos und Videos von einer KMEP-Übung im dritten Quartal und sandte damit eine Warnung an Nordkorea aus. Nordkorea hat bisher auf Landungsübungen der Marineinfanterien Südkoreas und der USA stets sehr empfindlich reagiert.Der Sprecher erwartete, dass der Plan für gestärkte gemeinsame Übungen im kommenden Monat oder im kommenden Jahr umgesetzt werde.Ein Vertreter der südkoreanischen Marineinfanterie erläuterte, dass die groß angelegte gemeinsame Landungsübung nach dem neuen Plan die Übung Ssangyong sei, die im März und April nächsten Jahres stattfinden werde.Die Übung Ssangyong wurde zuletzt im Jahr 2018 abgehalten.