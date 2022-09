Won-Dollar-Wechselkurs übersteigt erstmals seit mehr als 13 Jahren 1.400 Won je Dollar

Photo : YONHAP News

Der Won-Dollar-Wechselkurs hat erstmals seit dreizehneinhalb Jahren 1.400 Won je US-Dollar übertroffen.Am Devisenmarkt in Seoul wurde der Greenback am Donnerstag um 9.13 Uhr zu 1.404,1 Won gehandelt.Zuletzt war diese Marke am 31. März 2009 übertroffen worden. Damals, zur Zeit der Finanzkrise, hatte ein Dollar 1.422 Won gekostet.Die US-Zentralbank hatte am Mittwoch den Leitzins deutlich um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Mit einer Spanne von drei bis 3,25 Prozent sind die Zinsen damit so hoch wie seit 2008 nicht mehr.Vertreter der Notenbank Fed kündigten zudem eine Anhebung auf 4,4 Prozent bis Jahresende an.