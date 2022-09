Kurzes Treffen zwischen Yoon und Biden in New York

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden haben sich bei einer Benefizveranstaltung in New York kurz getroffen.Yoon habe nach Angaben eines Beamten im südkoreanischen Präsidialamt zunächst nicht auf der Gästeliste der Veranstaltung Global Fund Seventh Replenishment Conference gestanden, deren Gastgeber Biden gewesen sei.Yoon habe sich mit anderen Staats- und Regierungschefs für ein Foto aufgestellt und 48 Sekunden lang mit Biden gesprochen. Was bei der kurzen Begegnung gesagt wurde, ist nicht bekannt.Am Rande der UN-Vollversammlung war ein Treffen der beiden geplant gewesen. Dieses wurde mittlerweile unwahrscheinlich, da Biden früher als geplant aus New York abreisen will.Weitere Gäste der Benefizveranstaltung waren unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida und der Microsoft-Gründer Bill Gates.