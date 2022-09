Politik Verteidigungsminister Südkoreas und der Slowakei sprechen über Zusammenarbeit

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der Slowakei haben am Mittwoch in Seoul Gespräche geführt, um die bilaterale Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zu erörtern.



Verteidigungsminister Lee Jong-sup kam mit seinem slowakischen Amtskollegen Jaroslav Nad zusammen, der zur Teilnahme an der Rüstungsmesse Defense Expo Korea 2022 nach Südkorea gekommen war.



Beide Minister hätten bei dem Treffen eine Absichtserklärung (MOU) zur Kooperation im Verteidigungsbereich zwischen Südkorea und der Slowakei unterzeichnet. Sie hätten vereinbart, die Zusammenarbeit auch auf nicht-traditionelle Bereiche wie Cyberraum und Klimawandel auszuweiten, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.



Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul führte ebenfalls am Mittwoch in Seoul mit seinem litauischen Amtskollegen Vilius Semeska bilaterale Gespräche. Auch dieser war für den Besuch der Rüstungsmesse nach Südkorea gekommen.



Beide Vizeminister verwiesen auf die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1991 und einigten sich darauf, die Kooperation in der Rüstungsindustrie auszuweiten.