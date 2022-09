Sport Hochspringer Woo Sang-hyeok beendet Saison 2022 als Weltranglistenerster

Der koreanische Hochspringer Woo Sang-hyeok beendet die Saison 2022 als Weltranglistenerster.



Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics veröffentlichte jüngst die Weltrangliste mit Stand 13. September.



Woo gelangte am 26. Juli erstmals an die Spitze der Weltrangliste im Hochsprung der Männer. Dort konnte er sich bis zum Abschluss aller wichtigen internationalen Wettbewerbe halten.



Woo sagte, es freue ihn, die Saison auf Platz eins beenden zu können. Das Ergebnis führte der 26-Jährige darauf zurück, dass er bei jedem Wettbewerb sein Bestes gegeben habe.



World Athlectics erstellt die Weltrangliste anhand der Resultate der Wettkämpfe in den letzten zwölf Monaten, dabei werden sowohl die Leistungen als auch die Platzierungen berücksichtigt. Im Hochsprung der Männer wird die Weltrangliste anhand der Durchschnittsergebnisse jedes Athleten bei fünf Wettkämpfen festgelegt, bei denen dieser eine hohe Punktzahl erzielte.