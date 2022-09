Blackpink warnen bei UN-Sitzung vor Klimakrise

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band Blackpink hat in einer Videobotschaft bei einer Sitzung der Vereinten Nationen vor dem Klimawandel gewarnt.Wie ihre Agentur mitteilte, sei die Girlgroup beim SDG Moment, eine hochrangige Sitzung über die Ziele für nachhaltige Entwicklung, am Montag (Ortszeit) in New York in Form einer Videobotschaft aufgetreten.Mitglied Jennie sagte, dass für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung das Interesse der gesamten Welt erforderlich sei.Rosé verwies darauf, dass die Klimakrise immer ernster werde. Sie rief die Menschen zur Mitwirkung zum Schutz des Lebens auf und warnte, dass mit der Entscheidung von heute die Bemühungen um globale Ziele entweder Früchte tragen oder scheitern könnten.Blackpink wurden letztes Jahr zu Botschaftern der Vereinten Nationen für die Nachhaltigkeitsziele ernannt.