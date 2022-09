Nationales Erster Reif der Saison am Berg Seorak

Der erste Reif der Saison ist gestern auf dem Berg Seorak in der Provinz Gangwon beobachtet worden.



Laut der Wetterbehörde KMA und des Büros des Nationalparks Berg Seorak wurde am Mittwochmorgen Reif in der Nähe des Jungcheong Unterschlupfs gesichtet.



Da der Unterschlupf kein offizieller Beobachtungspunkt der KMA ist, gibt es keine offiziellen Aufzeichnungen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es so früh zur Reifbildung kam wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr.



Der bisher bekannte früheste Zeitüunkt an der Stelle war der 22. September 2011.



Laut der dort installierten automatischen Wetterstation (AWS) kühlte sich die Luft um 4.39 Uhr am Mittwoch auf 3,3 Grad ab.