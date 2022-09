BOK-Chef deutet Möglichkeit einer Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte an

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea (BOK) hat angedeutet, dass sie vom angekündigten Kurs für eine Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte pro Zinsschritt abweichen könnte.Die Bedingungen hätten sich deutlich verändert, sagte Rhee Chang-yong nach einem Notfalltreffen zur Makrowirtschaft am Donnerstag. Reporter hatten gefragt, ob an dem Kurs festgehalten werde, wonach der Leitzins jeweils um 0,25 Prozentpunkte steige.Für die Richtlinien in den letzten Monaten, den Schlüsselzins jeweils um 0,25 Prozentpunkte zu erhöhen, gebe es bestimmte Voraussetzungen. Die größte Veränderung seitdem sei, dass die Markterwartungen für den finalen Zinssatz der US-Notenbank Fed deutlich auf über vier Prozent gestiegen seien, so wie es Fed-Chef Powell gesagt habe, hieß es.Die Bank of Korea habe erwartet, dass sich das Zinsniveau bei vier Prozent stabilisieren würde. Diese Erwartung habe aber nicht mehr Bestand, sagte Rhee weiter.In Südkorea wird die Äußerung des Notenbankchefs so interpretiert, dass die Zentralbank noch dieses Jahr den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte anheben könnte.