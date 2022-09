Kospi in Seoul verliert wegen Rezessionssorgen erneut

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Donnerstag erneut nachgegeben.Der Leitindex Kospi rutschte um 0,63 Prozent auf 2.332.31 Zähler ab.Grund seien Sorgen, dass die kräftigen Zinserhöhungen in den USA für eine Rezession der Weltwirtschaft sorgen können.Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von nun 3,0 bis 3,25 Prozent erhöht.Die Landeswährung Won wurde bei Handelsschluss zu 1.409,7 Won je Dollar gehandelt. So viel musste für einen Dollar seit mehr als dreizehneinhalb Jahren nicht mehr bezahlt werden.