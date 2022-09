Ost-West-Wanderweg quer durch Korea geplant

Photo : YONHAP News

Ein insgesamt 849 Kilometer langer Wanderweg, der von der Insel Anmyeon im Westen bis nach Uljin im Osten Südkoreas führen wird, wird angelegt.Der Pinienwald auf Anmyeon in Taean in der Provinz Süd-Chungcheong. Der Schatten und die saubere Luft wirken erfrischend.Der Naepo Kultur-Wanderweg, der entlang des Berges Gaya führt, ist von Spuren des alten Königreichs Baekje und der Geschichte des Buddhismus und der katholischen Kirche in Korea geprägt.Wenn man barfuß auf einem Lehmweg durch den Wald unterhalb der Bergfestung Gyejok wandert oder auf dem Wanderweg am Ufer des Sees Daecheong unterwegs ist, fühlt man sich sowohl körperlich als auch geistig wieder ganz frisch.Es wird an der Einrichtung eines Ost-West-Wanderwegs gearbeitet, der von Taean über Sejong, Daejeon und die Provinz Nord-Chungcheong bis zum Pavillon Mangyangjeong in Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang führen wird. Hierfür werden die insgesamt 849 Kilometer langen Wanderwege, die durch Wälder führen, miteinander verbunden.Für das Projekt sollen 60,4 Milliarden Won oder rund 43 Millionen Dollar eingesetzt werden. Sollte die Verbindung bis 2026 abgeschlossen sein, wird ein längerer Wanderweg als der Jakobsweg in Spanien entstehen.Der geplante Weg wird über 225 Dörfer in 21 Städten und Landkreisen in fünf provinzfreien Städten und Provinzen führen und in 57 Abschnitte unterteilt. Es werden 90 Stützpunkt-Dörfer festgelegt, damit über 40 Campingplätze und 110 Rastplätze eingerichtet werden.Es wird erwartet, dass das Projekt auch zur Belebung der regionalen Wirtschaft beitragen wird. Denn es werden immer mehr Wanderer kommen und sich länger dort aufhalten, sollten nach der Fertigstellung des Wanderwegs zahlreiche Erlebnisprogramme für Touristen angeboten werden.