Präsident Yoon zu Besuch in Kanada eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Donnerstag zu einem Besuch in Kanada eingetroffen.Es handelt sich um die letzte Station seiner siebentägigen Auslandsreise.In Kanada ist am Freitag ein Spitzentreffen mit Premierminister Justin Trudeau geplant, auch an einem Treffen mit Experten für Künstliche Intelligenz will er teilnehmen.Beim Spitzengespräch werden voraussichtlich die Zusammenarbeit im Hochtechnologiesektor, darunter Künstliche Intelligenz, und die Schaffung stabiler Lieferketten für die wichtigsten Rohstoffe für E-Auto-Batterien thematisiert.Am Abend will Yoon koreanische Einwohner Torontos treffen.Zuvor war er in Großbritannien und den USA. Im Vereinigten Königreich nahm er an der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. teil. In New York hielt er eine Rede vor der UN-Generalversammlung. Am Rande des Treffens gab es außerdem Begegnungen mit US-Präsident Biden und dem japanischen Premier Kishida.