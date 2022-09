Südkorea zieht während Yoons USA-Besuch 1,15 Milliarden Won an Investitionen an

Photo : YONHAP News

Südkorea hat während des Besuchs von Präsident Yoon Suk Yeol in den USA Investitionen in Höhe von 1,15 Milliarden Dollar angezogen.Der Präsident habe nach Angaben des Präsidialamtes am Donnerstag in New York einem Treffen von international tätigen Unternehmen beigewohnt, bei dem sieben Unternehmen gegenüber dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie Investitionen in Höhe von 1,15 Milliarden Dollar zugesagt hätten.Die auf den Gebieten Halbleiter, Information und Kommunikation, sekundäre Batterien, Logistik, erneuerbare Energien, Autos und Luftfahrt tätigen Unternehmen würden schätzungsweise 300 Mitarbeiter für die Forschung und Entwicklung und den Ausbau der Produktion einstellen, hieß es.Präsident Yoon habe sich für die versprochenen Investitionen bedankt und darauf hingewiesen, dass die Regierung intensiv daran arbeite, durch eine grundlegende Deregulierung ein unternehmensfreundliches Umfeld zu schaffen.Der Präsident habe außerdem den Unternehmen, die in Südkorea investieren, eine aktive Unterstützung zugesichert.