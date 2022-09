US-Flugzeugträgerkampfgruppe trifft in Südkorea ein

Photo : YONHAP News

Eine Flugzeugträgerkampfgruppe der USA trifft am Freitag im südkoreanischen Busan ein.In Südkorea seien gemeinsame Übungen geplant, teilte die südkoreanische Marine mit.Der nukleargetriebene Flugzeugträger USS Ronald Reagan wird vom Zerstörer USS Barry und dem Lenkwaffenkreuzer USS Chancellorsville begleitet.Es ist der erste Besuch eines solchen Verbandes in Südkorea seit Oktober 2018. Ursprünglich sollten die Schiffe bereits am Donnerstag eintreffen, die Ankunft wurde wegen des Taifuns Nanmandol aus Sicherheitsgründen aber um einen Tag verschoben.Beide Seiten wollen bald eine Übung in Gewässern östlich der Halbinsel abhalten. Diese soll der Verstärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft dienen.