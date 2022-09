Südkorea hebt Maskenpflicht im Freien vollständig auf

Photo : YONHAP News

Ab Montag gilt in Südkorea auch für große Veranstaltungen wie Kundgebungen und Konzerte im Freien keine Maskenpflicht mehr.Die Entscheidung gab Ministerpräsident Han Duck-soo am Freitag bei einem Regierungstreffen zu Covid-19 bekannt. Derzeit gilt noch die Maskenpflicht für Veranstaltungen im Freien, zu denen mindestens 50 Personen zusammenkommen.An der Maskenpflicht in Innenräumen werde jedoch noch für eine Weile festgehalten. Das sei unter Berücksichtigung der steigenden Zahl der Grippepatienten und der Möglichkeit einer neuen Corona-Welle in der Winterzeit beschlossen worden, sagte Han weiter.Nach weiteren Angaben ermittelte die Regierung landesweit bei 10.000 Personen die Quote der Menschen, bei denen sich Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben. Die Untersuchung habe ergeben, dass etwa 97 Prozent durch Impfungen und eine natürliche Infektion Antikörper im Blut hätten, sagte Han.Der Premier kündigte an, dass künftig vor allem im Rahmen langfristig angelegter Nachfolgestudien zum Antikörperspiegel weitere Daten gesammelt werden sollen. Diese würden dann für die Ausarbeitung neuer Maßnahmen verwendet.