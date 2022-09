Außenminister führt bilaterale Gespräche mit Kollegen aus Tschechien und Polen

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin ist am Rande der UN-Generalversammlung in New York am Montag (Ortszeit) mit seinen Amtskollegen aus Tschechien und Polen zu bilateralen Gesprächen zusammengekommen.Wie das südkoreanische Außenministerium am Freitag bekannt gab, habe Park beim Treffen mit dem tschechischen Außenminister Jan Lipavský vorgeschlagen, die Kooperation auf den Gebieten Atomkraftwerk, Verteidigungsindustrie und Investitionen stetig zu verstärken.Park bat Lipavský um aktives Interesse, damit sich koreanische Unternehmen am Projekt für einen neuen Reaktorblock im AKW Dukovany beteiligen können. Die Ausschreibung hierfür war im März gestartet worden.Beide Minister einigten sich auf enge Konsultationen, damit sich das Kooperationspotenzial in der Verteidigungsindustrie entfalten kann.Park traf sich am selben Tag mit dem polnischen Außenminister Zbigniew Rau. Park betonte dabei eine enge Zusammenarbeit zur Umsetzung der Maßnahmen zur engeren Kooperation in den Bereichen Atomkraftwerk, Infrastruktur und Rüstungsindustrie, die beim Telefonat zwischen den Regierungschefs im August erörtert worden waren.Das öffentliche Unternehmen Korea Hydro & Nuclear Power hatte im April ein Angebot für den Bau von sechs Reaktoren in Polen eingereicht. Der Flughafenbetreiber Incheon International Airport Corporation beteiligt sich als strategischer Berater am Projekt für einen neuen Flughafen in Polen.Koreanische Rüstungsunternehmen hatten im Juli mit Polen Rahmenverträge unterzeichnet, um Kampfpanzer, Panzerhaubitzen und leichte Angriffsflugzeuge zu liefern.