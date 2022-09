Korea-Kriegsveteranen und Hinterbliebene besuchen Südkorea

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von Kriegsveteranen, die im Koreakrieg unter der Flagge der Vereinten Nationen für Südkorea gekämpft hatten, wird nächste Woche das Land besuchen.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten teilte am Freitag mit, dass 50 Kriegsveteranen und Hinterbliebene im Rahmen seines Programms für den Südkorea-Besuch von Kriegsveteranen am 26. September in Südkorea eintreffen würden.Zu ihnen zählen acht Kriegsveteranen aus den USA, Kanada, der Türkei, Thailand und Neuseeland. 42 weitere Personen sind unter anderem Angehörige von Kriegsvermissten.Der älteste Teilnehmer ist der kanadische Kriegsveteran Charlie Usher, der 93 Jahre alt ist. Er war von April 1953 bis Mai 1954 als Fernmelder der 25. Brigade Kanadas im Einsatz gewesen.Die Teilnehmer des Besuchsprogramms werden zunächst am 27. September zum Waffenstillstandsort Panmunjom reisen. Während ihres Aufenthalts bis 1. Oktober werden sie auch den Nationalfriedhof in Seoul besuchen und an einer Informationsveranstaltung der für die Suche und Bergung der sterblichen Überreste von Kriegsgefallenen zuständigen Behörde des Verteidigungsministeriums teilnehmen.Südkorea hatte im Jahr 1975 ein Projekt für den Südkorea-Besuch von UN-Soldaten des Koreakriegs gestartet. Bisher waren 33.445 Personen aus 22 Ländern im Rahmen des Projekts nach Südkorea gereist.