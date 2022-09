Vereinigungsministerium rät Aktivisten von anti-nordkoreanischer Flugblattaktion ab

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat im Vorfeld der „Freiheitswoche für Nordkorea“ Aktivistengruppen gebeten, darauf zu verzichten, gegen das nordkoreanische Regime gerichtete Flugblätter über die Grenze zu schicken.Die entsprechende Forderung unterbreitete die stellvertretende Sprecherin Lee Hyo-jung am Freitag vor der Presse.Die Regierung sei besorgt darüber, dass das Verteilen von Flugblättern durch einige Organisationen fortgesetzt werde, obwohl die Regierung sie wiederholt aufgefordert habe, davon abzusehen, hieß es.Die North Korea Freedom Week, eine gemeinsame Veranstaltung von südkoreanischen und amerikanischen Organisationen für Menschenrechte in Nordkorea, findet vom 25. September bis zum 1. Oktober in Seoul statt.An Nordkorea gerichtet sagte Lee, man betone erneut, dass Nordkoreas Argument wissenschaftlich unbegründet sei und keinesfalls der Tatsache entspreche, dass Flugblätter aus Südkorea für die Ausbreitung von Covid-19 in dem Land verantwortlich seien.Nordkorea behauptet, dass das Coronavirus über Flugblätter aus Südkorea ins Land eingeschleppt worden sei.Es sei sehr unangemessen und bedauerlich, dass Nordkorea Tatsachen entstelle und Vergeltungsmaßnahmen gegen die Südkoreaner zur Sprache bringe. Die Regierung werde gegen jede Drohung und Provokation Nordkoreas stark und resolut vorgehen, fügte sie hinzu.