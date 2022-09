Vizeindustrieminister weist Industrie auf Notwendigkeit einer Strompreiserhöhung hin

Photo : YONHAP News

Der Zweite Vizeminister für Handel, Industrie und Energie, Park Il-joon, hat der Industrie die Position übermittelt, dass eine Erhöhung des Strompreises für große Stromabnehmer wie Großunternehmen unvermeidlich sei.Entsprechendes äußerte Park heute bei einem Treffen mit Vertretern von Verbänden wichtiger Industrien wie Halbleiter, Stahl und Auto in Seoul. Dabei wurden Maßnahmen gegen die Energiekrise erörtert.Er betonte, dass die Strompreise in Südkorea auf einem niedrigen Niveau seien. Ohne Normalisierung der Preisfunktion sei es schwierig, eine freiwillige Einsparung und eine Effizienzverbesserung zu veranlassen.Der Vizeminister bat die Industrie um Bemühungen um das Energiesparen und größere Investitionen in die Effizienz. Er hoffe, dass die Industrie, die 60 Prozent der Endenergie verbrauche, aus diesem Anlass ihre Struktur mit hohem Energieverbrauch und geringer Effizienz in eine mit geringem Verbrauch und hoher Effizienz verwandeln werde, hieß es.