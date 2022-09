97,4 Prozent der Südkoreaner haben Antikörper gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

97,4 Prozent der Südkoreaner haben laut einer Untersuchung durch eine Infektion oder Schutzimpfungen Antikörper gegen Covid-19 gebildet.Jeder Fünfte war ein versteckter Corona-Infizierter, der statistisch nicht erfasst wurde.Das ergab eine Untersuchung zur Feststellung der Quote von Menschen, bei denen sich Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben. Das Nationale Gesundheitsinstitut der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention untersuchte im August und September Proben von 10.000 Menschen ab fünf Jahren aus den 17 provinzfreien Städten und Provinzen und veröffentlichte heute das Ergebnis.Die entsprechende Quote ist höher verglichen mit einer Untersuchung bei 1.612 Personen ab zehn Jahren im Zeitraum von Januar bis April. Damals waren es 94,9 Prozent.Kwon Joon-wook, Leiter des Gesundheitsinstituts, betonte jedoch die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen. Die Zahl der Antikörper verringere sich im Lauf der Zeit. Die Dauer, in der Antikörper wirken, werde mit jedem Aufkommen einer Variante kürzer. Die Abwehrkraft sei damit nicht ausreichend, auch wenn es Antikörper gegen das Spike-Protein gebe, sagte er.Bei der Untersuchung wurde nur ermittelt, ob Antikörper vorhanden sind oder nicht. Es ist daher ungewiss, wie viele Antikörper jeder einzelne hat oder ob es neutralisierende Antikörper gibt.