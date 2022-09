Kospi rutscht auf Jahrestief ab

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist am Freitag auf ein Jahrestief abgerutscht.Der Index verlor 1,81 Prozent und ging bei einem Stand von 2.290 Zählern aus dem Handel.Der heutige Rückgang sei auf ein geringes Kaufinteresse angesichts eines schwachen Won und steigender Anleiherenditen zurückzuführen, wurde Seo Sang-yeong von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Anleger hätten sich in Stellung gebracht, um kommende Woche eine Reihe von wichtigen Daten zu den größten Volkswirtschaften zu verdauen. Am Dienstag würden die Daten zum US-Verbrauchervertrauen angekündigt, am Donnerstag die endgültigen Daten zum US-amerikanischen BIP. Am Freitag würden Daten aus China und Europa erwartet, die entweder neue Rezessionssorgen schüren oder für Entspannung sorgen könnten, hieß es weiter.