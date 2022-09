Südkoreas Generalstab: Nordkorea feuerte Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Sonntag eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab in Südkorea mit.Das Projektil sei um 6.53 Uhr von der Gegend Taechon in der Provinz Nord-Pyeongan aus abgefeuert worden.Unterdessen gibt es Berichte, nach denen Nordkorea den Test einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) vorbereite.Seit dem Amtsantritt der Regierung von Yoon Suk Yeol in Südkorea im Mai hatte Nordkorea fünf Mal Raketen gestartet.Zuletzt waren im Juni acht Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgeschossen worden.Vor zwei Tagen war ein US-amerikanischer Flugzeugträgerverband zu einer Übung in Südkorea eingetroffen. Die USS Ronald Reagan und Begleitschiffe waren zur ersten gemeinsamen Übung mit der südkoreanischen Marine seit fünf Jahren am Freitag im Hafen von Busan eingelaufen.Die gemeinsame Übung soll noch in diesem Monat im Ostmeer stattfinden.