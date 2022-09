Maskenpflicht im Freien vollständig aufgehoben

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Maskenpflicht im Freien ab dem heutigen Montag vollständig aufgehoben.Bislang musste auch im Freien unter bestimmten Bedingungen noch eine Maske aufgesetzt werden.Die nationale Seuchenkontrollbehörde teilte am Montag mit, dass mit dem Abflachen der jüngsten Corona-Welle die verbleibenden Vorgaben für das Tragen der Maske im Freien gestrichen würden.Im Mai waren die Vorgaben erstmals gelockert worden. Jedoch war das Tragen von Masken bei Kundgebungen, Sportveranstaltungen und Versammlungen mit mindestens 50 Teilnehmern zunächst weiterhin vorgeschrieben.Obwohl das Tragen der Maske unter freiem Himmel nicht mehr verpflichtend ist, raten die Behörden dennoch dazu, wenn zum Beispiel Covid-19-Symptome vorliegen. Angehörigen der Hochrisikogruppen wird das Tragen der Maske draußen ebenfalls empfohlen.Darüber hinaus soll bei Großveranstaltungen, bei denen gesungen oder geschrien wird und viele Gespräche geführt werden, nach Möglichkeit noch der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.Zur möglichen Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen hieß es, dass mit der Entscheidung angesichts einer drohenden Doppelwelle von Grippe und Covid-19 noch gewartet werde. Ein möglicher Zeitpunkt und die genaue Vorgehensweise würden jedoch geprüft, hieß es weiter.