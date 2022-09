Präsident Yoon: Nordkorea würde im Falle chinesischen Angriffs gegen Taiwan zu Provokation greifen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Präsident Yoon Suk Yeol würde Nordkorea zu einer Provokation greifen, sollte China Taiwan angreifen.Das sagte Yoon in einem Interview mit dem US-Sender CNN, das am Sonntag ausgestrahlt wurde.Das Gespräch mit dem CNN-Nachrichtenmoderator Fareed Zakariaw sei am vergangenen Mittwoch in New York aufgezeichnet worden, teilte das südkoreanische Präsidialamt am Montag mit.Yoon hatte dort vor der UN-Generalversammlung eine Rede gehalten.Südkoreas Staatsoberhaupt erläuterte in dem Gespräch, dass die weltweite Aufmerksamkeit zurzeit mehr auf die Ukraine gerichtet sei. Gleichzeitig erhöhe China den Druck in Bezug auf Taiwan. Die für Südkorea größte Gefahr seien Nordkoreas Drohungen mit Raketen.Auf die Frage, ob Südkorea die USA im Falle eines chinesischen Angriffs gegen Taiwan unterstützen würde, ging Yoon nicht direkt ein. Stattdessen sagte er, dass es für diesen Fall eine größere Wahrscheinlichkeit einer nordkoreanischen Provokation gebe. Höchste Priorität für Südkorea und die Allianz mit den USA habe eine robuste Verteidigung. Mit der Bedrohung durch Nordkorea müsse zuerst umgegangen werden, betonte Yoon.Der CNN-Moderator fragte daraufhin nach, ob Yoon die USA darum bitten wolle, einer nordkoreanischen Provokation höhere Priorität einzuräumen als einem chinesischen Angriff gegen Taiwan. Yoon entgegnete, dass es unangemessen sei, wenn er über Prioritäten der USA sprechen würde.Sowohl die koreanische Halbinsel als auch Taiwan seien für die USA sehr wichtig und würden von den USA zusammen mit ihren Verbündeten und Partnern verteidigt, fügte er hinzu.