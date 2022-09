Südkoreas Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea besucht Europa

Photo : YONHAP News

Südkoreas Chefunterhändler für die Atomgespräche mit Nordkorea besucht Europa.Nach Angaben des Außenministeriums am Samstag besuche Kim Gunn von Sonntag bis Donnerstag Belgien und Frankreich.Am Montag und Dienstag seien bei der Europäischen Union in Brüssel Gespräche mit Beamten geplant, die für Fragen der koreanischen Halbinsel zuständig seien. Unter anderem wird er mit Gunnar Wiegand, Managing Director für Asien und den Pazifik im Europäischen Auswärtigen Dienst, zusammenkommen.Bei den Gesprächen sollen die Situation auf der koreanischen Halbinsel und die nordkoreanische Nuklearfrage im Zentrum stehen.Am Dienstag wird er außerdem an einer Sitzung des Nordatlantikrats teilnehmen, des wichtigsten Entscheidungsgremiums der NATO. An der Sitzung werden neben Südkorea aus der Region Asien und Pazifik auch Japan, Australien und Neuseeland beteiligt sein. Der Unterhändler will in der Sitzung Südkoreas Nordkorea-Politik vorstellen, die Präsident Yoon Suk Yeol unter der Überschrift "kühne Initiative" zusammenfasste.Am Mittwoch wird Kim in Paris mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im französischen Senat, Christian Cambon, zusammenkommen. Auch bei diesem Treffen soll die nordkoreanische Nuklearfrage im Mittelpunkt stehen.